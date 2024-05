Koei Tecmo svela Dynasty Warriors: Origins per PC e console

Koei Tecmo e Omega Force tornano all’attacco con un nuovo musou: si tratta di Dynasty Warriors: Origins, in arrivo su PC e console nel corso del prossimo anno.

Torna quindi l’azione “uno contro mille”, con gli sviluppatori che promettono di rendere ancora più intenso il campo di battaglia grazie a massicci eserciti che riempiranno lo schermo da un capo all’altro, impazienti di combattere. Inoltre, per la prima volta nella saga, la storia sarà raccontata attraverso gli occhi di un eroe senza nome.

“Per quasi 30 anni, il franchise di Dynasty Warriors è stato costruito non solo per dare un senso di realismo sul campo di battaglia, ma anche per offrire l’azione esaltante del gioco 1 contro 1.000,” ha dichiarato Tomohiko Sho, producer e responsabile di Omega Force, Koei Tecmo Games. “Con Dynasty Warriors: Origins torniamo a queste radici e offriamo un’azione non-stop non solo ai nostri più fedeli fan della serie, ma a tutti gli appassionati di videogiochi in tutto il mondo, offrendo la guerra più emozionante che siamo mai stati in grado di creare.”

Dynasty Warriors: Origins sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel 2025.