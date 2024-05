Hypercharge: Unboxed è disponibile su Game Pass

Sviluppato e pubblicato da Digital Cybercherries, Hypercharge: Unboxed è ora disponibile su Xbox Game Pass, il catalogo offerto da Xbox Game Studios che recentemente ha accolto anche Senua’s Saga: Hellblade II, il videogioco intimista che riporta la protagonista Senua a rivivere gli orrori brutali insiti in un racconto brutale. Ecco la nostra recensione.

“C’era una volta un’antica serie di action figure, le quali crearono una fonte di energia magica che avrebbe permesso agli umani di conservare i più bei ricordi d’infanzia dei loro giocattoli. Questa antica fonte di energia è conosciuta come Hypercore. L’Hypercore custodisce i ricordi che abbiamo dei nostri giocattoli preferiti. Se Major Evil dovesse distruggerlo, tali ricordi scomparirebbero per sempre. Sfrutta ogni risorsa a tua disposizione per impedire che i nostri amati giocattoli diventino dei tesori dimenticati”, ha dichiarato il team.