Devolver Digital ha annunciato una partnership con Heart Machine, lo studio di sviluppo noto per Hyper Light Drifter, Solar Ash e l’imminente Hyper Light Breaker.

Il publisher e lo studio indipendente di Alx Preston presenteranno il frutto della loro collaborazione durante il Devolver Direct 2024 che si terrà il prossimo 8 giugno alle 2:00 di notte (ora italiana).

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli, pertanto non ci resta che attendere qualche altro giorno per saperne di più.