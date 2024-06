Valorant è in arrivo su console, prevista una closed beta

Riot Games ha annunciato l’imminente pubblicazione di Valorant su console con una closed beta che partirà la prossima settimana sia su PS5 che su Xbox Series X|S.

Gli sviluppatori fanno sapere che il gameplay di Valorant è stato riadattato per console, pur mantenendo lo stesso livello di rigore e competitività della versione PC, cosa che rimane l’assoluta priorità per l’espansione di questo franchise. Per preservare lo standard dell’integrità competitiva di Valorant, il crossplay non sarà disponibile tra PC e console. Tuttavia, i giocatori su PC, Xbox Series X|S e PS5 potranno godere di un inventario e dei progressi del gameplay condivisi e legati al proprio account. I giocatori su PC e console riceveranno in contemporanea, a prescindere dalla piattaforma, tutte le patch, gli aggiornamenti al bilanciamento, i nuovi agenti, le nuove mappe, i contenuti premium e le funzionalità aggiuntive.

“Durante gli incontri in cui abbiamo deciso di portare Valorant su altre piattaforme, sapevamo già di dover offrire senza compromessi la stessa esperienza competitiva offerta ai giocatori su PC per anni: uno sparatutto a squadre tattico preciso.” ha dichiarato Arnar Gylfason, direttore della produzione di Valorant presso Riot Games. “Il nostro obiettivo fondamentale era di mantenere la naturalezza del gameplay competitivo di Valorant anche con i controller; qualora non l’avessimo conseguito, saremmo stati pronti a tirarci indietro dal progetto. Crediamo di esserci riusciti ma, in fin dei conti, saranno i nostri giocatori ad avere l’ultima parola.”

Il lancio della closed beta è previsto il 14 giugno 2024 in Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Europa e Giappone, per poi estendersi alle regioni rimanenti poco dopo.