Alle ore 16:00 di domani, martedì 18 giugno, andrà in onda un Nintendo Direct di circa 40 minuti incentrato sui titoli per Nintendo Switch in arrivo nella seconda metà del 2024. La diretta, come annunciato dalla società nipponica, non darà informazioni sulla prossima console dell’azienda.

Sarà possibile assistere al Nintendo Direct sul sito ufficiale e sul canale YouTube di Nintendo Italia. Da scoprire cosa verrà mostrato nel corso della serata di domani.