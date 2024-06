FAIRY TAIL 2 è stato annunciato

Oggi KOEI TECMO Europe e lo studio di sviluppo Gust sono orgogliosi di rivelare FAIRY TAIL 2, il nuovo gioco di ruolo d’azione basato sul popolare franchise FAIRY TAIL e sequel diretto del gioco di KOEI TECMO del 2020. La serie è amata sia dai fan del manga che da quelli dell’anime, con il manga originale che ha venduto più di 72 milioni di copie in tutto il mondo. FAIRY TAIL 2 è attualmente in fase di sviluppo e la sua uscita è prevista per quest’inverno su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (Steam).

FAIRY TAIL 2 riporta i fan all’azione epica del culmine della serie originale, la Saga dell’Impero di Alvarez. In questo nuovo titolo, i giocatori non solo potranno controllare Natsu e Lucy come personaggi principali, ma anche altri membri della gilda FAIRY TAIL per sconfiggere il loro più grande nemico, Zeref, l’Imperatore Spriggan dell’Impero Alvarez, protetto dagli Spriggan 12 e dal Drago Nero, Acnologia. Il titolo presenta una grafica 3D e un gameplay migliorato con battaglie più intense e spettacolari, in cui i giocatori utilizzeranno magie più potenti e una serie di altri elementi strategici per abbattere i nemici in sequenze d’azione mozzafiato. I giocatori potranno inoltre esplorare la vasta mappa senza soluzione di continuità, migliorando l’esperienza dell’opera originale e portando avanti l’emozionante storia del capitolo finale.