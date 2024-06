Tatsuya Izumi ha annunciato di aver lasciato Nippon Ichi Software dopo oltre venti anni di attività. Il director, tra gli altri, di The Witch and the Hundred Knight, Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk, Labyrinth of Galleria: The Moon Society, e della serie Prinny ha fatto sapere che d’ora in avanti lavorerà come freelance.

Izumi ha annunciato di aver aperto una nuova società denominata 26Works., tuttavia al momento non si conoscono ulteriori dettagli a riguardo.