Terminator: Survivors, ecco il trailer

Terminator: Survivors, sviluppato e pubblicato da Nacon, è il primo gioco di sopravvivenza a mondo aperto del franchise, ambientato tra le rovine della civiltà in seguito agli eventi del Giorno del Giudizio. L’aspetto survival, mai offerto prima dal franchise, offre ai giocatori l’opportunità di scoprire o riscoprire il mondo di Terminator da una prospettiva completamente nuova.

L’obiettivo dei team guidati da Marco Ponte, CEO e Direttore Creativo, è ricreare fedelmente l’atmosfera dei primi due film, con un’enfasi sulla sopravvivenza e sulla sensazione di essere perennemente braccati dal temibile T-800. In Terminator: Survivors, al giocatore viene dato il controllo di una base di resistenza, con la possibilità di costruirla per potenziare il proprio equipaggiamento. Possono anche interagire con molteplici altre fazioni umane in lotta per le risorse e il territorio, ciascuna con la propria visione e le proprie convinzioni su Skynet, nonché con il proprio ruolo nel caotico nuovo mondo.