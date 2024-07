Warhammer 40.000: Speed Freeks in arrivo l'Accesso Anticipato

Warhammer 40.000: Speed Freeks, il combat racer multiplayer free-to-play, entrerà in Early Access il 6 agosto per la sua prima stagione per un periodo di tempo limitato. Il team di sviluppo, nel frattempo, si preparerà al lancio completo che avverrà nel corso dell’anno, in un momento ancora imprecisato.

Il giocatore potrà scegliere tra modalità di gioco unicamente caotiche e piene dell’iconica brutalità di Warhammer 40.000. In Deff Rally, 16 giocatori gareggiano per conquistare punti e lottano per controllarli in successione prima di uno sprint verso il traguardo. In Kill Konvoy i team gareggiano insieme a formidabili Stompas, combattendo e bombardando il nemico per assicurarsi che il proprio Stompa raggiunga il traguardo per primo.