Capcom Fighting Collection 2 arriverà nel 2025

Annunciata durante il Nintendo Direct Partner Showcase di ieri, la Capcom Fighting Collection 2 è un’altra enorme collection di giochi di combattimento in arrivo nel 2025 su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC tramite Steam. Combinando classici come Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001 con i picchiaduro preferiti dai fan come Power Stone 2 in un unico pacchetto, Capcom Fighting Collection 2 è ricca di nuove funzionalità, tra cui implementazioni di gioco online.

Ecco la lista dei titoli presenti:

Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro

Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001

Capcom Fighting Evolution

Street Fighter Alpha 3 UPPER

Project Justice

Power Stone

Power Stone 2

Plasma Sword: Nightmare of Bilstein