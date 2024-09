DRAGON BALL: Sparking! ZERO si mostra in un nuovo trailer

DRAGON BALL: Sparking! ZERO, sviluppato e pubblicato da Namco Bandai Entertainment, si mostra in un nuovo trailer dedicato. La saga di Buu è l’ultima della serie anime di DRAGON BALL Z. Questo arco narrativo ha introdotto il leggendario Majin Buu, un potente e imprevedibile cattivo che minaccia l’universo dopo essere stato sigillato per milioni di anni. I lottatori di Z devono quindi unire le proprie forze per sconfiggerlo e salvare il mondo.

Il nuovo trailer dei personaggi della saga di Buu svela Super Buu (Gotenks assorbito), Super Buu (Gohan assorbito) e Kid Buu, che andranno a espandere il roster di personaggi giocabili del titolo. Kid Buu è la forma originale di Majin Buu, noto per la sua pura malvagità e il suo immenso potere distruttivo. Super Buu (Gotenks assorbito) è nato dalla fusione di Majin Buu e Gotenks, noto per il suo potere incredibile e la sua velocità straordinaria. Infine, Super Buu (Gohan assorbito) è una forma molto potente che si crea quando Majin Buu assorbe Gohan.