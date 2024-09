Final Fantasy XVI è ora disponibile su PC

Ora disponibile su PC (Steam ed Epic Games), Final Fantasy XVI trasporta a Valisthea, la nuova capitale della sedicesima fantasia finale sviluppata e pubblicata da Square Enix, il team nipponico che ha attualmente avviato su Steam una massiccia campagna offerte delle sue produzioni. Qua la recensione della versione PlayStation 5, a cura di Danilo Dallafrana.

Un dark fantasy in cui il destino è nelle mani degli Eikon e dei loro Dominanti. Questa è la storia di Clive Rosfield, un guerriero coinvolto in una tragedia che giura vendetta sull’Eikon Ifrit, un’entità che lascia dietro di sé grandi calamità. Ecco i requisiti di sistema:

RACCOMANDATI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows® 10 / 11 64-bit

Processore: AMD Ryzen™ 5 1600 / Intel® Core™ i5-8400

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon™ RX 5700 / Intel® Arc™ A580 / NVIDIA® GeForce® GTX 1070

DirectX: Versione 12

Memoria: 170 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: 30FPS at 720p expected. SSD required. VRAM 8GB or above.

CONSIGLIATI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows® 10 / 11 64-bit

Processore: AMD Ryzen™ 7 5700X / Intel® Core™ i7-10700

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon™ RX 6700 XT / NVIDIA® GeForce® RTX 2080

DirectX: Versione 12

Memoria: 170 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: 60FPS at 1080p expected. SSD required. VRAM 8GB or above.