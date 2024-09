Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game, ecco il trailer

Milestone e Feld Motor Sports, Inc. hanno rivelato il teaser trailer di Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game. A due anni dall’ultimo capitolo, il video offre un assaggio di ciò che accadrà nel prossimo, che è stato ricostruito da zero per offrire ai fan del Supercross l’esperienza di gioco più autentica e coinvolgente di sempre, stando alle parole del team di sviluppo.

Siamo entusiasti di aver finalmente annunciato Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game” – ha dichiarato il Game Director Sebastiano Stefanetto – ‘Questo nuovo capitolo è il risultato di un intenso lavoro e di un lungo periodo di sviluppo che abbiamo intrapreso per garantire che il gioco soddisfi appieno le richieste della nostra community’. Abbiamo ascoltato con attenzione il feedback dei nostri giocatori e abbiamo lavorato per offrire la versione più spettacolare, ruvida e sporca della serie. Siamo certi che i nostri sforzi porteranno l’adrenalina e il divertimento a nuove vette, intrattenendo sia i fan di lunga data che i nuovi arrivati.”