Anticipato del pomeriggio odierno, poco prima dello State of Play che verrà trasmesso questa sera, Legacy of Kain 1+2: Soul Reaver Remastered è stato svelato da un leak, anticipando quindi l’annuncio ufficiale dell’opera originariamente uscita su PlayStation. Celata prima che comparisse completamente, la produzione sarà una celebrazione per i venticinque anni della saga.

Stando al leak, inoltre, la produzione potrebbe essere atteso per il prossimo 10 dicembre 2024. A quanto pare, inoltre, un leak era emerso peraltro al Comicon di San Diego qualche mese fa, creando delle aspettative.