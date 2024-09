Neon Blood ha una data d'uscita

Sviluppato da ChaoticBrain Studios e pubblicato da Meridiem Games, Neon Blood arriverà il prossimo 26 novembre 2024. La doppia Viridis, separata tra la lussuosa Bright City e la pericolosa Blind City, dove regna l’ineguaglianza finché il giocatore, nei panni di Axel McCoin, un detective idealista, non inizierà una rivoluzione per cambiare il mondo in questa avventura cyberpunk.

Nell’anno 2053, il mondo come lo conosciamo è crollato in una guerra persa nel tempo. Oggi rimane solo l’ineguaglianza, sotto forma di Viridis, la grande città che comprende la pericolosa Città Cieca e la lussuosa Città Luminosa.