SWORD ART ONLINE Fractured Daydream è ora disponibile

Bandai Namco Entertainment Europe ha lanciato oggi SWORD ART ONLINE Fractured Daydream per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Il titolo è la prima avventura multiplayer live-service su vasta scala in assoluto nella serie videoludica di Sword Art Online. Nel vasto mondo virtuale di Alfheim Online, viene installato un nuovo sistema chiamato Galaxia, ma un malfunzionamento causa una fusione tra tutti i mondi e le linee temporali, creando uno scenario davvero caotico per Kirito e i suoi amici. Persi in questo territorio sconosciuto, dovranno formare alleanze inaspettate e affrontare nuove sfide per sopravvivere ai pericoli di un mondo sconvolto.

Il titolo presenta una storia originale con tutti i personaggi preferiti dei fan, come Asuna, Kirito e Leafa, offrendo un’avvincente esperienza in cooperativa con tanto di supporto per il gioco multipiattaforma. In questo gioco d’azione, sarà possibile affrontare intense battaglie contro i boss e missioni in cooperativa.