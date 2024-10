Sviluppato e pubblicato da Rockstar Games, Red Dead Redemption è ora disponibile su PC (Steam). Ricordiamo, inoltre, che la produzione, uscita originariamente su PlayStation 3 e Xbox 360, è disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Sono incluse le esperienze per giocatore singolo di entrambi i titoli, compresi i contenuti aggiuntivi dell’edizione Game of the Year. Red Dead Redemption non include, ricordiamo, dei contenuti multigiocatore. “Segui la storia dell’ex fuorilegge John Marston nel suo tentativo di ritrovare gli ultimi membri della famosa banda di Van der Linde e provare a salvare la sua famiglia”, ha dichiarato il team.