Durante l’Xbox Wire di ieri, Microsoft ha annunciato l’approdo di Spyro Reignited Trilogy su Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft. La trilogia include i remake in HD dei tre giochi originali che hanno dato inizio a tutto: Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage!e Spyro: Year of the Dragon.

Qua la nostra recensione. Ricordiamo, inoltre, che Spyro Reignited è disponibile su PC (Steam e ora anche su Xbox Game Pass PC), su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.