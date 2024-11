Square Enix e Deck Nine Games hanno pubblicato oggi la versione per Nintendo Switch di Life is Strange: Double Exposure. Il lancio è stato accompagnato da un nuovo trailer.

La nuova avventura di Maxine è inizialmente disponibile soltanto in formato digitale, tuttavia una versione fisica verrà pubblicata il prossimo 28 febbraio 2025. Ricordiamo che Life is Strange: Double Exposure è disponibile anche su PC, PS5 e Xbox Series X|S.