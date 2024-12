Microsoft ha annunciato che Crash Team Racing Nitro-Fueled sarà disponibile da domani, mercoledì 4 dicembre, nel catalogo del servizio in abbonamento Game Pass.

La versione rimasterizzata del videogioco di corse arcade che debuttò nel 1999 sulla prima PlayStation sarà quindi giocabile su Xbox One e Series X|S senza costi aggiuntivi, a patto di essere abbonati al Game Pass. Solo su console, come avete appena letto, giacché Crash Team Racing Nitro-Fueled non è mai approdato su PC.