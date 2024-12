Chernobylite 2: Exclusion Zone, avviata la campagna Kickstarter

Chernobylite 2: Exclusion Zone, sviluppato e pubblicato da The Farm 41, è il sequel diretto di Chernobylite, il gioco creato grazie alla campagna Kickstarter di grande successo del 2019. Rilasciato nel 2021 su PC, PlayStation e Xbox, quest’ultimo è arrivato recentemente anche su Nintendo Switch un paio di giorni fa. Da oggi, il secondo capitolo del franchise può essere supportato sulla piattaforma.

Il secondo capitolo farà combattere il giocatore per farlo sopravvivere nel luogo più pericoloso della Terra, in cui sarà sia preda che il cacciatore dipende dalla velocità di adattamento. Di giorno, potrà vedere la Zona come una zona intrigante, eccitante o addirittura bellissima, ma quando arriverà il tramonto, inizierà il terrore assoluto e dovrà affrontarlo ogni notte, stando alle parole del team di sviluppo.