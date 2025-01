Bleach: Rebirth of Souls mostra Shunsui Kyoraku

Sviluppato da TAMSOFT CORPORATION e pubblicato da Namco Bandai Entertainment, Bleach: Rebirth of Souls, in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S dal prossimo 20 marzo 2025, mostra il personaggio di Shunsui Kyoraku in un nuovo trailer dedicato.

Il titolo permetterà di optare per un personaggio preferito e scatenare le capacità uniche della sua arma, sfruttando le abilità speciali di ogni combattente, prendendo le redini dello scontro e trova l’occasione giusta per sconfiggere gli avversari avversari.