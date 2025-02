PlayStation Plus: i giochi Essential di febbraio

Sony ha presentato i tre videogiochi che saranno disponibili dal 4 febbraio per gli abbonati al servizio PlayStation Plus Essential. Li riportiamo di seguito:

Payday 3 | PS5

| PS5 High on Life | PS4, PS5

| PS4, PS5 Pac-Man World Re-Pac | PS4, PS5

Inoltre, la società giapponese ha fatto sapere che in futuro non garantirà più la presenza di videogiochi per PS4: “Ad oggi, molti dei nostri giocatori giocano su PS5 preferendo riscattare e accedere ai titoli per PS5 dal Catalogo giochi e dai giochi mensili,” si legge nella nota ufficiale. “In linea con questa tendenza, anche PlayStation Plus si sta evolvendo: a partire da gennaio 2026 il Catalogo giochi e i giochi mensili offriranno principalmente titoli per PS5. A partire da gennaio 2026, con il passaggio a PS5, i giochi per PS4 non saranno più un vantaggio chiave e verranno offerti saltuariamente nei giochi mensili e nel Catalogo giochi PlayStation Plus. Dopo questa data, potremmo ancora offrire titoli giocabili su entrambe le console PS4 e PS5.”