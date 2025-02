Sony fa marcia indietro sull'account PSN per i giochi su PC

In concomitanza con l’uscita di Marvel’s Spider-Man 2 su Steam, disponibile dalla serata di ieri, Sony ha annunciato un cambio di politica circa l’obbligatorietà dell’account PSN per giocare ai suoi titoli su PC.

La società giapponese ha spiegato che l’account PSN non sarà più obbligatorio per Marvel’s Spider-Man 2, The Last of Us Parte II Remastered (in uscita il 3 aprile 2025), God of War Ragnarök e Horizon Zero Dawn Remastered. Invece, utilizzare un account opzionale PlayStation Network permetterà di sbloccare alcuni contenuti aggiuntivi e benefici extra, quali trofei e gestione degli amici.

In dettaglio gli extra dei vari giochi:

Marvel’s Spider-Man 2 – Sblocco anticipato: la tuta nera Spider-Man 2099 e la tuta Miles Morales 2099.

– Sblocco anticipato: la tuta nera Spider-Man 2099 e la tuta Miles Morales 2099. God of War Ragnarok – Accesso al set Armatura dell’orso nero per Kratos al primo baule degli oggetti perduti nel Reame tra i Reami (in precedenza accessibile solamente in una partita New Game+) e un bundle di risorse (500 pezzi d’argento e 250 punti esperienza).

– Accesso al set Armatura dell’orso nero per Kratos al primo baule degli oggetti perduti nel Reame tra i Reami (in precedenza accessibile solamente in una partita New Game+) e un bundle di risorse (500 pezzi d’argento e 250 punti esperienza). The Last of Us Part II Remastered – 50 punti per attivare funzionalità bonus e sbloccare extra. Jordan’s Jacket da Intergalactic: The Heretic Prophet come skin per Ellie.

– 50 punti per attivare funzionalità bonus e sbloccare extra. Jordan’s Jacket da Intergalactic: The Heretic Prophet come skin per Ellie. Horizon Zero Dawn Remastered – Accesso al costume Nora Valiant.