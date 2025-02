Annunciato un Capcom Spotlight + Monster Hunter Wilds Showcase

La Casa di Osaka ha annunciato un nuovo Capcom Spotlight + Monster Hunter Wilds Showcase che verrà trasmesso all’inizio del prossimo mese.

L’appuntamento è fissato alle 23:00 (ora italiana) di martedì 4 febbraio. Durante la trasmissione della durata di circa 35 minuti verranno svelati ulteriori dettagli non soltanto su Monster Hunter Wilds, ma anche su Onimusha: Way of the Sword, Capcom Fighting Collection 2 e Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

Questa trasmissione precederà la seconda open beta di Monster Hunter Wilds, di cui trovate i dettagli in questo articolo.