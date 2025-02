Svelato Town to City, un gestionale cittadino rilassante

Il publisher Kwalee e lo studio di sviluppo indipendente Galaxy Grove hanno presentato Town to City, un nuovo gestionale cittadino rilassante che permette di creare una vivace comunità cittadina.

In Town to City potremo posizionare liberamente case, negozi, servizi ed elementi naturali per fare felici i residenti e invitare nuove famiglie a trasferirsi nella cittadina. Sarà inoltre possibile creare più città che potranno crescere individualmente o prosperare insieme, contribuendo allo sviluppo dell’intera regione.

Il gioco offrirà due modalità di gioco, storia e sandbox, ma in ogni caso sarà possibile creare secondo i propri ritmi, posizionando ogni aiuola con precisione a livello di pixel, oppure dedicarsi all’espansione economica per trasformare la cittadina in un fiorente centro urbano. Inoltre il centro abitato potrà essere abbellito con un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione: illuminazione pubblica, fiori, parchi, case decorate, tutto per creare armonie e contrasti. Le proprie creazioni potranno successivamente essere immortalate con la modalità foto del gioco.

In ogni caso sarà necessario soddisfare le richieste dei cittadini per permettere al centro abitato di fiorire, fornendo servizi per le necessità di tutti e dando lavoro agli abitanti, fino a trasformare un piccolo villaggio in una grande metropoli.

Town to City verrà pubblicato su PC tramite Steam nel corso del 2025.