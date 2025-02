Bandai Namco distribuirà i titoli Square Enix in Italia

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato l’espansione del suo accordo di distribuzione con Square Enix. Questa partnership renderà le filiali di Bandai Namco Entertainment Europe in Germania, Regno Unito, Spagna, Italia e Nordic responsabili di tutte le attività commerciali per le versioni retail dei titoli Square Enix nei rispettivi mercati. Il nuovo accordo sarà operativo da domani, 1° febbraio 2025.

Segnaliamo che la società giapponese è già responsabile da tempo della distribuzione e delle operazioni commerciali per i titoli retail Square Enix in Francia, Australia e Nuova Zelanda.

“Questa espansione evidenzia il fantastico lavoro che Bandai Namco ha fatto negli ultimi anni nei mercati di Francia e ANZ“, ha commentato Alberto Gonzalez Lorca, VP of Business Development and Southern European Market per Bandai Namco Entertainment Europe. “Consolidare il nostro rapporto con Square Enix ci permette di rinsaldarci come partner primario di distribuzione per gli editori giapponesi nel mercato europeo.”

“Square Enix è lieta di espandere la sua partnership attuale con il team esperto e qualificato di Bandai Namco Entertainment. Siamo felici di consolidare il potenziale commerciale per i nostri titoli in versione retail in Europa e creare un futuro di successo insieme“, ha aggiunto Karine Parker, Senior Director of Sales and Operations in Europa.