John Gonzalez, lead writer di Fallout: New Vegas, torna in Obsidian

Mentre Obsidian Entertainment si prepara all’imminente lancio di Avowed, John Gonzalez ha annunciato il suo ritorno nello studio di sviluppo che lasciò oltre un decennio fa.

Gonzalez, tra i lead writer di Fallout: New Vegas, ha precisato che il suo ritorno non ha nulla a che fare con un eventuale sequel del videogioco di ruolo post-apocalittico. In ogni caso, Gonzalez rivestirà il ruolo di Creative Director di un progetto non ancora annunciato.

Dopo aver lasciato Obsidian nel 2011, Gonzalez ha lavorato come lead narrative designer de La Terra di Mezzo: L’Ombra di Mordor, nonché come narrative director di Horizon Zero Dawn e del sequel Forbidden West. Obsidian, invece, pubblicherà Avowed il 18 febbraio, mentre sta continuando i lavori su The Outer Worlds 2.