Rollerdrome e OlliOlli World non sono più acquistabili su Steam

Sia Rollerdrome che OlliOlli World non sono più acquistabili tramite Steam. L’operazione di delisting è stata tanto improvvisa quanto inaspettata, sebbene possa inserirsi nel contesto della cessione di Private Division da parte di Take-Two Interactive.

Entrambi i videogiochi sviluppati da Roll7 vennero pubblicati dall’etichetta di publishing “indie” di Take-Two, tuttavia al momento nessuno dei due videogiochi risulta disponibile per l’acquisto sulla principale piattaforma digitale per PC. Aprendo la pagina di Rollerdrome, infatti, si viene accolti da questo messaggio: “Nota: Rollerdrome non è più disponibile nel Negozio di Steam.” Da notare che gli altri videogiochi di Roll7, come i primi due OlliOlli, sono ancora disponibili, probabilmente perché pubblicati da Devolver Digital.

È dunque molto probabile che gli ultimi titoli di Roll7 prima della sua chiusura operata sempre da Take-Two siano finiti in un limbo, in attesa che gli acquirenti di Private Division rendano nuovamente operativa l’etichetta. A tal proposito, si vocifera che il publisher sia stato acquisito da un manipolo di ex dipendenti di Annapurna Interactive. In ogni caso, Take-Two non ha commentato la vicenda.