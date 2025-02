EA annuncia il programma di test Battlefield Labs

Electronic Arts ha presentato Battlefield Labs, un’iniziativa per la community che permetterà ai vari team dei Battlefield Studios di creare il prossimo videogioco della serie di FPS assieme ai fan.

Il lavoro sul prossimo titolo di Battlefield sta entrando in una fase critica di sviluppo che trarrà vantaggio dalla collaborazione con la community. Per questo la prima fase di test di Battlefield Labs avrà inizio nelle prossime settimane, ma gli interessati possono già registrarsi tramite il sito dell’iniziativa. Viene inoltre precisato che i test coinvolgeranno inizialmente un numero ristretto di utenti in Europa e Nord America, per poi accogliere via via più giocatori.

“Giocavo a Battlefield da molto tempo prima di entrare nel team“, ha dichiarato Vince Zampella, capo di Respawn e responsabile gruppo di EA Studios Organization. “Questo gioco ha un enorme potenziale. Al fine di realizzarlo, e considerando che siamo in fase di pre-alpha, è il momento di testare tutte le esperienze che i nostri team stanno creando per l’uscita del gioco. Battlefield Labs permette ai nostri team di farlo.”

Per finire, Electronic Arts ha presentato la formazione dei Battlefield Studios. Questi includeranno non soltanto DICE, gli storici creatori della serie, ma anche Ripple Effect, uno studio gestito da veterani del franchise che lavorano a un’esperienza tutta nuova per la serie; Motive, gli sviluppatori di Star Wars Squadrons e del remake di Dead Space; e Criterion, nota per i videogiochi di corse e per aver già collaboratoin passato a vari titoli della serie Battlefield.