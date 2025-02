Winifred Phillips vince un Grammy per l'OST di Wizardry

La compositrice Winifred Phillips ha ricevuto un Grammy per la colonna sonora del remake di Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, il primo capitolo della celebre serie di RPG co-ideata dal compianto Andrew Clifford Greenberg.

Winifred Phillips ha trionfato nella categoria “Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media“, in cui erano nominati anche i suoi colleghi Pinar Toprak (Avatar: Frontiers of Pandora), Bear McCreary (God of War Ragnarok: Valhalla), John Paesano (Marvel’s Spider-Man 2), e Wilbert Roget II (Star Wars Outlaws).

“È stato così stimolante creare la musica per il videogioco,” ha dichiarato la vincitrice. “Non mi aspettavo davvero la vittoria. La categoria era popolata da così tanta genialità quest’anno, ho un profondo rispetto per gli altri candidati. Aver ricevuto questo riconoscimento è un momento molto alto della mia carriera. Lo è davvero“.

La carriera di Winifred Phillips è lunga oltre venti anni ed è partita dal primo God of War, per cui ha co-composto la colonna sonora. Successivamente ha realizzato le soundtrack di vari capitoli della serie LittleBigPlanet, di Assassin’s Creed III: Liberation, di Homefront: The Revolution, e di molti altri videogiochi.