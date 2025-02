Capcom annuncia la remaster di Onimusha 2: Samurai’s Destiny

Capcom ha annunciato la remaster di Onimusha 2: Samurai’s Destiny, il secondo capitolo della serie action che debuttò originariamente su PlayStation 2 nel 2002.

Questa nuova versione con grafica rimessa a nuovo uscirà nel corso del 2025 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Per il momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli.

Ricordiamo che una versione rimasterizzata del primo capitolo della serie, Onimusha: Warlords, è già disponibile da tempo su PC e console.