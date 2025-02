Age of Empires II ed Age of Mythology si dirigono su PS5

Non solo Forza Horizon 5, anche un’altra serie storica di Microsoft sta per approdare su PS5. La Casa di Redmond ha infatti annunciato che Age of Empires II: Definitive Edition ed Age of Mythology: Retold verranno pubblicati sulla console ammiraglia di Sony.

Il primo a essere pubblicato sarà Age of Mythology: Retold, che debutterà su PS5 il prossimo 4 marzo. Il gioco verrà pubblicato in due edizioni: una Standard prezzata € 29,99 contenente il gioco base, e una Premium Edition che costa € 49,99 e dà accesso al gioco con 5 giorni di anticipo e include tutti i DLC, compresa l’espansione Immortal Pillars dedicata al pantheon cinese.

Age of Empires II: Definitive Edition, invece, è ancora sprovvisto di una data di uscita. Ulteriori dettagli verranno resi noti nel corso della prossima primavera.