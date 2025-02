I server di Resident Evil Re:Verse chiuderanno a giugno

Capcom ha annunciato che tra qualche mese staccherà la spina ai server di Resident Evil Re:Verse, lo spin-off multiplayer pubblicato in occasione del venticinquesimo compleanno della saga survival horror.

“Resident Evil Re:Verse è stato sviluppato per celebrare il 25° anniversario della serie Resident Evil, e il vostro travolgente supporto per il gioco ha di gran lunga superato le nostre aspettative sin dal momento della sua uscita,” si legge nel comunicato. “Ora che abbiamo raggiunto un nuovo punto di svolta per la serie, riteniamo che Resident Evil Re:Verse abbia servito in modo ammirevole il suo scopo celebrativo.”

In realtà questo spin-off è stato accolto abbastanza negativamente sia dal pubblico che dalla critica, senza riuscire ad attrarre un numero di giocatori tale da giustificare il mantenimento dei server. Per questo non stupisce che Capcom abbia deciso di chiudere tutto il 30 giugno. Prima di quella data, il 3 marzo, il gioco e i relativi DLC verranno rimossi dagli store digitali.