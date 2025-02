Partenza col botto per il nuovo videogioco di ruolo di Warhorse Studios: gli sviluppatori hanno infatti annunciato che Kingdom Come: Deliverance II ha già venduto un milione di copie. Si tratta di un traguardo raggiunto in appena ventiquattro ore dall’uscita su PC e console avvenuta lo scorso 4 febbraio, per questo il team ha voluto ringraziare tutti i giocatori che si sono lanciati nell’avventura medievale ambientata in Boemia.

Successo di pubblico e critica, dunque, per un sequel che ha saputo migliorare quanto di buono era stato fatto in occasione del primo capitolo. “C’è qualche sbavatura ereditaria ma l’evoluzione è talmente maestosa, estesa e profonda da far pensare che nel 2018 abbiamo assistito solo alle prove generali di uno spettacolo che, finalmente, possiamo goderci in tutto il suo splendore,” ha scritto il nostro Alessandro Alosi nella recensione. “KCD2 è un GDR mastodontico, da far girare la testa ai fanatici del Medioevo e dei simulativi.”