Steam ora avvisa in caso di anomalie dei giochi in Accesso Anticipato

Un aggiornamento di Steam passato in sordina ora permette di individuare con più facilità le anomalie relative ad alcuni videogiochi in Accesso Anticipato. Come segnalato da SteamDB, infatti, ora Valve inserisce un avviso sulla pagina di un prodotto in Early Access che non ha ricevuto aggiornamenti da molto tempo, aumentando così la consapevolezza del consumatore.

Prendiamo per esempio il caso di Neon Echo, un videogioco in Accesso Anticipato sin dall’aprile del 2023, qui è presente il seguente avviso: “Nota: l’ultimo aggiornamento da parte degli sviluppatori risale a più di 20 mesi fa. Le informazioni e la tempistica qui descritte dagli sviluppatori potrebbero non essere più aggiornate.” Considerando che gli sviluppatori avevano previsto un periodo di Early Access di almeno sei mesi con aggiornamenti costanti, la presenza di tale avviso permette immediatamente di farsi un’idea sullo stato dei lavori.

Recentemente Valve ha introdotto varie feature a favore dei consumatori, tra queste anche nuove linee guida sui Season Pass che vincolano sviluppatori e publisher a rispettare le tempistiche e l’offerta di contenuti pubblicizzati.