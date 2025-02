Donkey Kong Country Returns HD: disponibile la demo su Switch

Nintendo ha pubblicato una demo gratuita di Donkey Kong Country Returns HD per Switch. Questo dimostrativo permette agli interessati di provare la versione rimasterizzata del platform pubblicato originariamente su Wii e in seguito portato su 3DS.

La demo include tre livelli giocabili in cui è possibile schiacciare nemici al tramonto e sfrecciare sui carrelli da miniera. È inoltre possibile invitare un amico che vesta i panni di Diddy Kong per giocare in co-op locale. La demo può essere scaricata tramite il Nintendo eShop.

