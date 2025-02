Dopo essere stato rinviato già due volte, Football Manager 25 è stato definitivamente cancellato da Sports Interactive e SEGA.

La decisione è stata presa dopo una “complessa discussione interna e un attento confronto” con il publisher, fanno sapere gli sviluppatori tramite un comunicato stampa appena pubblicato. “Sappiamo che questa notizia verrà accolta con grande delusione, soprattutto considerando che la data di uscita è già stata spostata due volte e che avete atteso con ansia la prima presentazione del gameplay,” si legge nella nota. “Possiamo solo scusarci per il tempo impiegato per comunicare questa decisione. A causa delle procedure di conformità con le parti interessate, comprese le normative legali e finanziarie, oggi è stata la data più vicina in cui abbiamo potuto rilasciare questa dichiarazione.”

Viene poi spiegato che Football Manager 25 è stato cancellato perché il team non è riuscito a risolvere i vari problemi che si sono presentati durante lo sviluppo, pertanto la qualità del prodotto non è risultata all’altezza delle aspettative: “Avremmo potuto insistere, pubblicare FM25 nel suo stato attuale e sistemare le cose più avanti, ma non sarebbe stata la cosa giusta da fare. Inoltre, non eravamo disposti ad andare oltre una pubblicazione a marzo, perché sarebbe stato troppo tardi nella stagione calcistica per aspettarci che i giocatori acquistassero un altro gioco più avanti nel corso dello stesso anno.”

Sports Interactive fa sapere che d’ora in avanti concentrerà le risorse sullo sviluppo del prossimo videogioco della serie, la cui pubblicazione dovrebbe avvenire entro fine anno. Viene poi aggiunto che Football Manager 24 non verrà aggiornato con le rose dei campionati in corso. Infine, chiunque abbia prenotato una copia di Football Manager 25 otterrà un rimborso integrale.