Paradox Interactive sta per acquisire Haemimont Games

Paradox Interactive ha annunciato di aver stipulato un accordo vincolante per l’acquisizione di Haemimont Games, lo studio di sviluppo bulgaro specializzato in videogiochi di strategia e gestionali.

“Siamo molto felici di dare il benvenuto a Haemimont Games!” ha affermato Fredrik Wester, CEO di Paradox. “Portano in dote un team affiatato con una lunga esperienza nello sviluppo di videogiochi gestionali con molti progetti ben accolti. Inoltre, hanno una forte vena creativa, una tecnologia sviluppata per la loro nicchia, una nuova IP in fase di sviluppo e una forte cultura che si adatta al modo di lavorare di Paradox. Abbiamo una grande fiducia nel loro team e nella loro leadership, il nostro obiettivo principale ora è garantire che possano continuare a creare grandi giochi sotto una nuova proprietà“.

“Siamo lieti di entrare a far parte della famiglia Paradox!” ha dichiarato Gabriel Dobrev, fondatore di Haemimont Games. “L’intesa culturale tra le nostre aziende è notevole e ci sentiamo già a casa. Questa partnership ci consente di superare i confini dei nostri videogiochi, offrendo esperienze più profonde e intense ai nostri giocatori. Apre anche nuovi orizzonti per il nostro team, la tecnologia e i processi creativi, che non vediamo l’ora di esplorare. Aspettatevi nuovi fantastici giochi!”

L’acquisizione di Haemimont Games permetterà a Paradox Interactive di rafforzare la sua presenza nell’ambito del genere dei gestionali. Dopo che la transazione sarà andata a buon fine, lo studio bulgaro diventerà una sussidiaria di Paradox, mentre la leadership rimarrà al suo posto e i progetti attualmente in sviluppo continueranno a essere in lavorazione.

In attività dalla fine degli anni Novanta, Heamimont Games ha sviluppato molti RTS e gestionali, tra cui alcuni capitoli della serie Imperium, diversi Tropico, il gestionale fantascientifico Surviving Mars e il più recente tattico Jagged Alliance 3.