Chernobylite 2: Exclusion Zone in uscita a marzo in Early Access

The Farm 51 ha annunciato la data di uscita di Chernobylite 2: Exclusion Zone, che verrà pubblicato su Steam in Early Access tra circa un mese. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer in CGI.

Il gioco narrerà le vicende di Cole Grey, un ex militare e guardia di sicurezza, che vive in una realtà in cui l’economia e l’industria si basano interamente su una sostanza chiamata Chernobylite. Grazie a questo elemento, l’umanità ha fatto un vero balzo in avanti nella civiltà. Tuttavia questa utopia ha portato a una disoccupazione di massa, spingendo persone come Cole ai margini della società. A causa di gravi problemi finanziari, si unisce alla misteriosa iniziativa “Planewalker” per provvedere alla sua famiglia. Dopo varie vicissitudini, Cole si ritrova intrappolato nella Zona di Esclusione di Chornobyl, dove incontra un misterioso Stalker Nero, la guida oscura e il sovrano silenzioso della Zona.

Chernobylite 2: Exclusion Zone sarà disponibile dal 6 marzo 2025 in Accesso Anticipato su PC, mentre le versioni complete per PS5 e Xbox Series X|S verranno pubblicate in seguito.