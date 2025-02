Commandos: Origins in uscita su PC e console ad aprile

Dopo il rinvio comunicato sul finire dello scorso anno e qualche mese in più di lavoro, Commandos: Origins si avvicina all’uscita su PC e console.

“Dopo oltre quattro anni di creazione di un nuovo studio, progettazione e sviluppo e l’inestimabile feedback della community proveniente da vari playtest, l’operazione ‘Release’ è pronta per Commandos: Origins,” ha dichiarato Jürgen Reusswig, Studio Director di Claymore Game Studios. “Siamo orgogliosi ed emozionati che i giocatori potranno vivere la storia delle origini dell’unità d’élite che ha dato inizio a questo leggendario franchise“.

Commandos: Origins sarà infatti disponibile in formato digitale dal 9 aprile 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre le versioni fisiche arriveranno sugli scaffali dei negozi il successivo 22 maggio. Per quanto riguarda le versioni per PS4 e Xbox One, queste verranno pubblicate più avanti nel corso dell’anno.