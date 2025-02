Resident Evil 5 per Xbox Series è stato classificato dall'ESRB

Il sito dell’ESRB, l’ente di classificazione statunitense, potrebbe aver preannunciato il ritorno di Resident Evil 5 sulle piattaforme moderne. Il quinto capitolo della serie è stato infatti valutato in versione Xbox Series, lasciando presagire un annuncio da parte di Capcom.

Pubblicato originariamente nel 2009 per PC, PS3 e Xbox 360, Resident Evil 5 vede Chris Redfield e Sheva Alomar alla ricerca di Ricardo Irving nel continente africano. Anche in questo caso, come già avvenuto in Resident Evil 4, la serie prosegue sui binari di un survival horror molto più action rispetto ai primi titoli del franchise.

Resta da capire se il gioco verrà riproposto nella sua versione originale, con piccoli rimaneggiamenti qua e là, oppure se si tratterà di un remake come già visto per il secondo, terzo e quarto capitolo della serie. Restiamo dunque in attesa di saperne di più.