Delta Force: Black Hawk Down in uscita a fine febbraio

Team Jade, una sussidiaria del colosso cinese Tencent, ha annunciato la data di uscita di Black Hawk Down, il DLC a pagamento di Delta Force che introdurrà una campagna single player con co-op opzionale.

Si tratta di un remake di quel Black Hawk Down classe 2003, che a sua volta si pose l’obiettivo di raccontare gli eventi realmente accaduti nel 1993 durante la guerra civile in Somalia. Il trailer presente a corredo della news illustra infatti alcuni combattimenti tra le strade e gli edifici di una Mogadiscio dilaniata dal conflitto.

Al momento non si conoscono altri dettagli, ma Team Jade ha promesso di fornire ulteriori informazioni a ridosso dell’uscita del DLC, che è fissata al 21 febbraio. Ricordiamo che Delta Force è principalmente uno sparatutto multiplayer free-to-play già disponibile su PC via Steam. In futuro dovrebbe essere pubblicato anche su console e mobile.