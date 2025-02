Relic Entertainment delinea il suo futuro da studio indipendente

A circa un anno dal divorzio tra SEGA e Relic Entertainment, lo studio di sviluppo canadese delinea il suo piano per il futuro da società indipendente.

Il primo impegno di Relic è nei confronti dei videogiochi attualmente in commercio e degli utenti, per questo lo studio si impegna a fornire aggiornamenti continui e a coinvolgere la community. Non è un caso che proprio in questi giorni sia stato annunciato Fire and Steel, un nuovo DLC di Company of Heroes 3 che verrà pubblicato nel corso di questo mese.

Viene inoltre fatto sapere che lo studio svilupperà sia i complessi videogiochi strategici per cui è noto, sia videogiochi dalla portata più piccola. Questo nuovo approccio permetterà di esplorare nuovi generi e sperimentare con nuove esperienze di gameplay e di espressione artistica. Infine, Relic non esclude la possibilità di rimasterizzare alcuni dei suoi videogiochi del passato, così da offrire questi titoli a una nuova generazione di videogiocatori.

“Relic Entertainment è sempre stato uno studio definito dalla sua resilienza e dalla passione per la creazione di esperienze di gioco indimenticabili“, ha dichiarato Justin Dowdeswell, CEO di Relic Entertainment. “Questo nuovo capitolo rappresenta una pietra miliare significativa per noi. Abbracciando l’indipendenza e concentrandoci sui nostri principali punti di forza, siamo fiduciosi nella nostra capacità di offrire giochi innovativi e di alta qualità che troveranno riscontro nei giocatori di tutto il mondo. Il futuro di Relic Entertainment è luminoso e siamo entusiasti di intraprendere questo nuovo viaggio“.