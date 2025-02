PlayStation annuncia un nuovo State of Play

Sony ha annunciato un nuovo State of Play che verrà trasmesso nella tarda serata di domani, mercoledì 12 febbraio, durante il quale verranno diffuse notizie circa i giochi in arrivo su PS5.

La trasmissione durerà circa quaranta minuti e presenterà “una selezione unica e creativa di giochi entusiasmanti realizzati da studi di tutto il mondo“, secondo quanto riportato sul blog ufficiale PlayStation. Non si conosce altro, se non che lo State of Play verrà trasmesso a partire dalle 23:00 (ora italiana) su YouTube e Twitch.