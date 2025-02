Death Stranding 2: On the Beach tornerà a farsi vivo a marzo

Kojima Productions, in collaborazione con PlayStation, terrà un evento speciale al prossimo SXSW 2025 che si terrà a Austin, in Texas, dedicato a Death Stranding 2: On the Beach.

All’evento parteciperà anche Hideo Kojima, il quale condividerà nuovi dettagli sul gioco. L’appuntamento è alle 23:00 (ora italiana) del 9 marzo. Chissà che non sia la volta buona per l’annuncio della data di uscita. Ricordiamo che Death Stranding 2: On the Beach sarà disponibile entro quest’anno su PS5.