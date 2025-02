Dino Patti riacquista Jumpship da Thunderful

Dino Patti ha riacquistato Jumpship, lo studio di sviluppo di Somerville, da Thunderful. Il gruppo svedese aveva acquisito il piccolo team di sviluppo sul finire del 2022.

“Non posso ancora sollevare il velo, ma credo davvero che l’attuale panorama degli investimenti e del publishing sia diventato stantio“, ha affermato Patti (via GamesIndustry). “Ha bisogno di una revisione completa per servire meglio gli sviluppatori talentuosi di videogiochi e, soprattutto, i giocatori“.

Patti ha dichiarato che farà muovere Jumpship in una nuova direzione, senza però fornire ulteriori dettagli in merito: “Jumpship si è sempre spinto oltre i confini delle emozioni, della narrazione e dell’innovazione nel gaming. Voglio portare l’azienda in una direzione completamente nuova, pur rimanendo fedele a quella visione.”