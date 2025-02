Crytek licenzia il 15% dei suoi dipendenti, Crysis 4 in pausa

Brutte notizie da Crytek: la società tedesca ha appena annunciato di aver licenziato il 15% dei suoi circa 400 dipendenti, dunque una sessantina di persone hanno perso il lavoro.

“I licenziamenti coinvolgono i team di sviluppo e dei servizi condivisi,” si legge nel comunicato diffuso proprio in queste ore. “Non è stata una decisione facile, apprezziamo il lavoro dei nostri team.” Viene inoltre fatto sapere che lo sviluppo di Crysis 4, annunciato ormai tre anni fa, è stato messo in pausa.

D’ora in avanti Crytek continuerà a supportare Hunt: Showdown 1896 mentre proverà a rendere nuovamente sostenibile la società: “Nonostante i continui sforzi per ridurre i costi e tagliare le spese operative, abbiamo constatato che i licenziamenti sono inevitabili per andare avanti.”