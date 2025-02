Elden Ring Nightreign uscirà a fine maggio

Bandai Namco e FromSoftware hanno annunciato la data di uscita di Elden Ring Nightreign, l’action RPG cooperativo che funge da spin-off standalone del celebre videogioco sviluppato dal team giapponese.

Elden Ring Nightreign verrà pubblicato su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S il prossimo 30 maggio. Formando squadre da tre giocatori (o avventurandosi in solitaria), i giocatori devono scegliere uno degli otto Crepuscolari, ognuno con abilità diverse, per sopravvivere a un ciclo di tre giorni e tre notti.

Bandai Namco ha inoltre svelato le diverse edizioni del gioco che affiancheranno la Standard Edition:

Deluxe Edition (Digitale)

Include la Standard Edition

Il codice per il DLC

Artbook digitale

La Colonna Sonora digitale

Seekers Edition (Fisica solamente per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Include la Deluxe Edition

Steelbook

Collector’s Edition (Fisica per PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam per PC)

Include la Deluxe Edition

Una statua di circa 25 cm del “Selvaggio”

La Steelbook

Artbook con copertina rigida (40 pagine)

8 Carte dei Crepuscolari

Infine, i collezionisti possono acquistare una replica in scala 1:1 dell’Elmo del Selvaggio. Questo non comprende una copia del gioco, ma è limitato a 9999 pezzi e include un certificato di autenticità. L’Elmo del Selvaggio è attualmente disponibile per la prenotazione e verrà consegnato al momento del lancio.