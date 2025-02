Housemarque annuncia Saros, un nuovo sparatutto per PS5

Housemarque ha approfittato dell’ultimo State of Play per presentare Saros, un nuovo sparatutto in terza persona single player che debutterà su PS5 nel corso del 2026.

Stando a quanto dichiarato dal creative director Gregory Louden, Saros sarà un videogioco che metterà al centro il gameplay e si poggerà sulle fondamenta di Returnal. Nel gioco vestiremo i panni di Arjun Devraj (interpretato dall’attore Rahul Kohli), un enforcer alla ricerca di risposte sulla colonia perduta di Carcosa.

Trattandosi di un’evoluzione di Returnal, l’opera di Housemarque presenterà sistemi di progressione permanenti, in cui ogni morte rimodella il mondo mentre garantisce nuovi potenziamenti per superare le sfide. Il gioco promette di offrire una storia inquietante e un gameplay profondo, come da tradizione dello studio finlandese.